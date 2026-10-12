आजमगढ़: टहलने निकले दंपती को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, पति की मौत; हादसे के बाद चालक फरार

गुजरपार गांव निवासी मुन्नी लाल (45) रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे भोजन करने के बाद अपनी पत्नी सुमन देवी (43) के साथ रोज की तरह सड़क पर टहल रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर कर दिया।

मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गुजरपार गांव में रविवार रात भोजन करने के बाद टहलने निकले दंपती को तेज रफ्तार अज्ञात चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में पति की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत

जिला अस्पताल में हालत में सुधार नहीं होने पर परिजन मुन्नी लाल को एक निजी अस्पताल ले गए। वहां उपचार के दौरान सोमवार को उनकी मौत हो गई। वहीं, पत्नी सुमन देवी का उपचार जारी है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मुन्नी लाल की मौत से परिवार में शोक का माहौल है।



अज्ञात चालक की तलाश में जुटी पुलिस

मृतक के पुत्र विपिन कुमार ने सोमवार को मुबारकपुर थाने में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ तहरीर दी। थाना प्रभारी निरीक्षक शशि चंद चौधरी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है।