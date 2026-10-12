यूपी: माफिया कुंटू सिंह के सहयोगी की 28.90 लाख की संपत्ति जब्त, जेसीबी और मोटरसाइकिल भी ले गए; 7 केस हैं दर्ज

जिलाधिकारी ने तीन अक्तूबर 2026 को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में 12 अक्तूबर को सिधारी पुलिस ने आरोपी के घर के बाहर खड़ी जेसीबी और मोटरसाइकिल जब्त कर ली। जेसीबी का बाजार मूल्य 28 लाख रुपये और मोटरसाइकिल का बाजार मूल्य 90 हजार रुपये आंका गया है। इस तरह दोनों वाहनों की कुल कीमत 28.90 लाख रुपये है। जब्ती की प्रति आरोपी के पुत्र सोनू सिंह को दी गई।



पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कुल सात मामले दर्ज हैं। पुलिस इन मामलों के आधार पर आरोपी की आपराधिक गतिविधियों की पड़ताल कर रही है।



गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई में अवैध रूप से अर्जित धन से संपत्ति खरीदने के आरोपों को आधार बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।