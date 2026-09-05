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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Shrikrishna Singh has become a member of the BJP's Gorakhpur Regional Working Committee.

Azamgarh News: श्रीकृष्ण सिंह बने भाजपा के गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यसमिति के सदस्य

Sat, 05 Sep 2026 01:25 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:25 AM IST
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Shrikrishna Singh has become a member of the BJP's Gorakhpur Regional Working Committee.
गोरखपुर क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य बनने पर किशन सिंह का स्वागत करते कार्यकर्ता।
भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीकृष्ण सिंह को संगठन की गोरखपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है। क्षेत्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाए जाने की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और युवा किशन सिंह के कालीचौरा स्थित आवास पर एकत्र हुए। ढोल-नगाड़ों की थाप पर आतिशबाजी की और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
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उन्होंने कहा कि संगठन ने उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव प्रभारी के रूप में अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं की निष्ठा और संगठन की मेहनत से उन्होंने वहां पार्टी को सफलता दिलाई। उन्होंने विश्वास दिलाया कि शीर्ष नेतृत्व के विश्वास पर वे खरे उतरेंगे।
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इस दौरान डॉ. पवन मिश्र, सिंटू राय, राजा सर्वेश तिवारी, समर सिंह, निखिल मोनू जायसवाल, उदय प्रताप सिंह रिशु, सौरभ सिंह, पवन सिंह नीलकंठ, प्रशांत राय रिंकू, राहुल भूषण, रंजीत सिंह, आयुष मिश्रा, इंद्रपाल सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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