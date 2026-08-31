Azamgarh News: कैफी के गांव में शबाना ने सजाया सावन का रंग

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अभिनेत्री एवं निर्देशक शबाना आजमी की देखरेख में मुंबई से पहुंची पूरी टीम ने फतेह मंजिल, कैफी आजमी चिकनकारी सेंटर और उनके पैतृक आवास की शूटिंग की। कैफी आजमी के जीवनकाल में किए गए साहसिक कार्यों और गांव के विकास की कहानी को कैमरे में उतारा गया।फतेह मंजिल में आयोजित कजरी महोत्सव में ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक कजरी गीत प्रस्तुत किए। गीतों की मधुर धुन पर शबाना आजमी भी सावन की मस्ती में झूम उठीं।हरियाली, लोकगीतों और भारतीय संस्कृति की रंगीन छटा ने शूटिंग को खास बना दिया। कजरी कार्यक्रम के दृश्य भी कैमरे में कैद किए गए। मिजवां सोसायटी के उप प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि शूटिंग में मुख्य भूमिका शबाना आजमी निभा रही हैं।कैफी आजमी चिकनकारी सेंटर में काम करने वाली महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की कहानी और उनके साक्षात्कार भी शूट किए गए। कैफी आजमी द्वारा गांव में किए गए विकास कार्यों से लेकर सिलाई और चिकनकारी के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल को भी फिल्म में दिखाया जाएगा। इन दृश्यों को आगामी दिनों मुंबई में होने वाले फैशन शो में प्रदर्शित किया जाएगा।