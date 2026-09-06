Azamgarh News: पावरलिफ्टिंग में दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर सलोनी ने बढ़ाया जिले का मान

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नरायनपुर क्षेत्र के ग्राम विशेषरपुर की बेटी सलोनी ने पावरलिफ्टिंग की सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर जिले का नाम रोशन की है। उनकी उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है। सलोनी वर्ष 2025 में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद पिता दल शृंगार और माता तारा देवी ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। सलोनी ने सफलता का श्रेय माता-पिता और कोच पप्पू पावरलिफ्टिंग को दिया। उन्होंने भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने का संकल्प जताया। प्रधान सुरेश भारती, राकेश यादव और मनोज मिश्र सहित क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई दी।