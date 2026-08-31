Azamgarh News: बारिश में सड़क किनारे की मिट्टी धंसी, गड्ढे में पलटा लोडेड ट्रक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:18 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:18 AM IST
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बरदह। मार्टीनगंज-मुक्तिपुर मार्ग पर लसड़ा कला नेवादा पुलिया के पास शनिवार रात बारिश के दौरान सड़क किनारे की मिट्टी धंसने से लोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आईं, जबकि खलासी सुरक्षित रहा। ग्रामीणों ने चालक को ट्रक से बाहर निकाला।
तम्मरपुर निवासी सर्वेश राजभर ने बताया कि वह ट्रक पाइप लेकर मुक्तिपुर से सरायमोहन की ओर जा रहा था। पुलिया के पास सामने से आ रहे वाहन को साइड देने के दौरान बारिश से कमजोर सड़क किनारे की मिट्टी अचानक धंस गई। इससे ट्रक का पहिया दब गया और ट्रक गड्ढे में पलट गया। आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने चालक को बाहर निकाला। घटना में बड़ी जनहानि होने से बच गई। थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन मालिक की मदद से ट्रक को सही कराया गया। चालक सुरक्षित है। मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। संवाद
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तम्मरपुर निवासी सर्वेश राजभर ने बताया कि वह ट्रक पाइप लेकर मुक्तिपुर से सरायमोहन की ओर जा रहा था। पुलिया के पास सामने से आ रहे वाहन को साइड देने के दौरान बारिश से कमजोर सड़क किनारे की मिट्टी अचानक धंस गई। इससे ट्रक का पहिया दब गया और ट्रक गड्ढे में पलट गया। आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने चालक को बाहर निकाला। घटना में बड़ी जनहानि होने से बच गई। थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन मालिक की मदद से ट्रक को सही कराया गया। चालक सुरक्षित है। मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। संवाद
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