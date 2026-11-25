आजमगढ़ में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को जिले में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जहानागंज और जीयनपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो गिरोहों के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों मुठभेड़ों में गिरोह के दो सरगना गोली लगने से घायल हो गए।

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जहानागंज में अंतरराज्यीय गो-तस्कर गिरोह के दो सदस्यों को पकड़ा गया, जबकि जीयनपुर में बैंक से रुपये निकालने और जमा करने वाले लोगों को निशाना बनाकर कागज की गड्डी थमाने वाले टप्पेबाज गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से असलहे, कारतूस, नकदी और वारदात में इस्तेमाल वाहन बरामद किए हैं। दोनों गिरोहों के सदस्यों के खिलाफ अलग-अलग जिलों में कुल 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं।जहानागंज पुलिस बुधवार तड़के करीब 3:45 बजे ग्राम मंदे बागीचा के पास भुजही नहर पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की चारपहिया गाड़ी से आ रहे संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुजफ्फरनगर निवासी शोएब उर्फ गेंदा उर्फ पंडित के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी रामपुर निवासी मुस्तफा रजा को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। घायल को अस्पताल भेजा गया।सीओ सदर ईश्वर लाल गुर्जर ने बताया कि आरोपी संगठित गिरोह बनाकर प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी करते थे। पहले चारपहिया वाहन से रास्तों की रेकी करते और फिर ट्रक व पिकअप के जरिये पशुओं को कंटेनरों में लदवाकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक पहुंचाते थे।