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प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व सुबह 5:30 बजे गुरुद्वारे से प्रभातफेरी निकाली गई। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी प्रभातफेरी में संगत ने शबद कीर्तन किया। मंगलवार को सुबह 10 बजे सहज पाठ साहिब की समाप्ति के बाद कीर्तन और अरदास हुई। इसके बाद कड़ाह प्रसाद वितरित किया गया और गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया।गुरु नानक देव जी ने जाति-पाति, ऊंच-नीच और धार्मिक भेदभाव का विरोध करते हुए समानता, सेवा और मानवता की शिक्षा दी। उनकी शिक्षाओं का मूल मंत्र एक ओंकार है। उन्होंने नाम जपो, किरत करो और वंड छको का संदेश देते हुए ईश्वर का स्मरण करने, ईमानदारी से मेहनत करने और अपनी कमाई जरूरतमंदों के साथ बांटने की सीख दी।उधर, निजामाबाद कस्बे के ऐतिहासिक गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब और मातबरगंज स्थित गुरुद्वारा सुंदर साहिब में विशेष धार्मिक आयोजन हुए। गुरुद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। सुबह से ही मत्था टेकने और गुरु साहिबानों का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया।निजामाबाद स्थित गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब में सुबह नौ बजे जपजी साहिब के पाठ से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद आनंद साहिब और चौपाई साहिब का पाठ किया गया। अरदास के पश्चात सुबह दस बजे हुकुमनामा हुआ और संगत में कड़ा प्रसाद वितरित किया गया।गुरुवाणी की मधुर ध्वनि से पूरा गुरुद्वारा परिसर भक्तिमय हो उठा। सैकड़ों संतों और श्रद्धालुओं ने गुरु दरबार में हाजिरी लगाई। ग्रंथी बाबा सतनाम सिंह और जत्थेदार बाबा जगदीश सिंह ने संगत का आभार जताते हुए गुरु साहिबानों की शिक्षाओं को आत्मसात करने की अपील की।उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा, त्याग, समानता और आपसी भाईचारा ही गुरु साहिबानों की शिक्षाओं का मूल आधार है। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही समाज में प्रेम और सद्भाव कायम किया जा सकता है।