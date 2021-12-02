Azamgarh News: नाले की जमीन पर जमाया कब्जा और शुरू कर दिया कारोबार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:18 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:18 AM IST
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नगरपालिका क्षेत्र में लोगों को बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं, नगरपालिका खुद द्वारा बनाए गए नाले पर हुए अतिक्रमण को हटा नहीं पा रही है। इसका परिणाम है कि लोगों ने नाले पर कब्जा जमाकर अपना रोजगार शुरू कर दिया है।
किसी ने गुमटी रखी है तो किसी ने उस पर पक्का निर्माण करा लिया है। इसके बाद भी नगरपालिका के जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं। नगरपालिका द्वारा लोगों के घर से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए नाली और नाले का निर्माण कराया गया है।
नालियां हों या नाले, सभी पर जगह-जगह अतिक्रमण हो गया है। जो नालियां खाली हैं, मात्र उनकी ही सफाई हो पाती है। शहर क्षेत्र में लगभग पांच से छह जगह ऐसी हैं, जहां लोगों ने नाले पर भी कब्जा कर लिया है। इसके कारण बरसात से पूर्व नालों की सफाई भी पूरी नहीं हो पाती है।
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नगर के ब्रह्मस्थान, शिब्ली चौराहा, रैदोपुर, सिधारी आदि क्षेत्रों में नालों पर लोगों ने गुमटी रखकर दुकानें खोल ली हैं। वहीं, नगर से सटे कोल बाजबहादुर में लोगों ने नाले पर ऊपर छत की ढलाई कराकर आवागमन के लिए रास्ता बना लिया है।
नालियों की हालत तो पूछिए ही मत। लोगों ने मकान तो अपनी जमीन में बनाए, लेकिन घर से निकलने के लिए नाली के ऊपर पटिया डालकर आवागमन का रास्ता बना लिया है। सब कुछ जानते हुए भी नगरपालिका के जिम्मेदार मौन साधे हैं।
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सीन 1
शिब्ली चौराहे पर हुआ पक्का निर्माण
नगर के शिब्ली चौराहे पर ट्रांसफार्मर के बगल में तीन से चार दुकानें नाले के ऊपर सज गई हैं। यहां पर कब्जेदारों द्वारा पक्का निर्माण करा लिया गया है। कोई कॉपी, किताब और पेंसिल की बिक्री कर रहा है तो कोई कपड़े धोने की दुकान चला रहा है।
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सीन 2
रैदोपुर में नाले पर रखी गुमटी
नगरपालिका क्षेत्र के रैदोपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल जाएगा। यहां पर गांधी प्रतिमा से होते हुए एक बड़ा नाला गुजरता है। हाल ही में इस नाले की मरम्मत कराई गई। मरम्मत के बाद लगभग पांच से छह की संख्या में लोगों ने गुमटी रख ली है। कोई यहां पर लोगों के बाल काट रहा है तो कोई आइसक्रीम की बिक्री कर रहा है।
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सीन 3
रैदोपुर में ही दूसरी पटरी का नाला हो गया गायब
रैदोपुर में सड़क की पश्चिमी पटरी पर रिलायंस मार्ट के पहले तक एक बड़ा नाला दिखाई देता है। इसके बाद दुकानदारों ने इस नाले पर पटिया आदि डालकर कब्जा कर लिया है। इसके बाद यह नाला कहीं नजर नहीं आता है। यह नाला यहां से कहां जाता है, इसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। इसका खामियाजा बरसात के मौसम में पन्नालाल कॉलोनी के लोग भुगतते हैं।
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सीन 4
कर रहे गाड़ी की सर्विसिंग
कुंवर सिंह उद्यान गेट के सामने से भी एक बड़ा नाला निकलता है, जो आगे जाकर सिविल लाइन चौराहे पर सीवर लाइन से मिलता है। इस नाले पर पटिया डाली गई है। इस नाले की पटिया पर लोगों ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं। कोई चाय-समोसा बेच रहा है तो कोई गाड़ियों की सर्विसिंग कर रहा है। मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय से अग्रसेन चौराहे तक लगभग 10 दुकानें नाले पर सजी हैं।
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सीन 5
जिला महिला अस्पताल के पास भी है यही हाल
नगर के जिला महिला अस्पताल गेट पर हमेशा लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। यहां पर बने नाले पर लोगों ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं। इन लोगों ने सड़क की पटरियों तक अपनी दुकानें फैला रखी हैं। इसका परिणाम है कि यह मार्ग हमेशा जाम की समस्या से जूझता रहता है।
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सिविल लाइन और रोडवेज पर चलता है अभियान
नगर पालिका की ओर से अभियान चलाने का दावा किया जाता है। लेकिन, अगर देखें तो पिछले छह महीने में कम से कम दो बार अभियान चला, लेकिन यह अभियान सिर्फ गिरजाघर चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक या फिर रोडवेज तक चलाया गया।
00 वर्जन
इस समय नगर क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसके पूरा होते ही नालों पर किया गया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। -बृजेश कुमार सिंह, ईओ नगरपालिका।
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किसी ने गुमटी रखी है तो किसी ने उस पर पक्का निर्माण करा लिया है। इसके बाद भी नगरपालिका के जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं। नगरपालिका द्वारा लोगों के घर से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए नाली और नाले का निर्माण कराया गया है।
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नालियां हों या नाले, सभी पर जगह-जगह अतिक्रमण हो गया है। जो नालियां खाली हैं, मात्र उनकी ही सफाई हो पाती है। शहर क्षेत्र में लगभग पांच से छह जगह ऐसी हैं, जहां लोगों ने नाले पर भी कब्जा कर लिया है। इसके कारण बरसात से पूर्व नालों की सफाई भी पूरी नहीं हो पाती है।
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नगर के ब्रह्मस्थान, शिब्ली चौराहा, रैदोपुर, सिधारी आदि क्षेत्रों में नालों पर लोगों ने गुमटी रखकर दुकानें खोल ली हैं। वहीं, नगर से सटे कोल बाजबहादुर में लोगों ने नाले पर ऊपर छत की ढलाई कराकर आवागमन के लिए रास्ता बना लिया है।
नालियों की हालत तो पूछिए ही मत। लोगों ने मकान तो अपनी जमीन में बनाए, लेकिन घर से निकलने के लिए नाली के ऊपर पटिया डालकर आवागमन का रास्ता बना लिया है। सब कुछ जानते हुए भी नगरपालिका के जिम्मेदार मौन साधे हैं।
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शिब्ली चौराहे पर हुआ पक्का निर्माण
नगर के शिब्ली चौराहे पर ट्रांसफार्मर के बगल में तीन से चार दुकानें नाले के ऊपर सज गई हैं। यहां पर कब्जेदारों द्वारा पक्का निर्माण करा लिया गया है। कोई कॉपी, किताब और पेंसिल की बिक्री कर रहा है तो कोई कपड़े धोने की दुकान चला रहा है।
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सीन 2
रैदोपुर में नाले पर रखी गुमटी
नगरपालिका क्षेत्र के रैदोपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल जाएगा। यहां पर गांधी प्रतिमा से होते हुए एक बड़ा नाला गुजरता है। हाल ही में इस नाले की मरम्मत कराई गई। मरम्मत के बाद लगभग पांच से छह की संख्या में लोगों ने गुमटी रख ली है। कोई यहां पर लोगों के बाल काट रहा है तो कोई आइसक्रीम की बिक्री कर रहा है।
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सीन 3
रैदोपुर में ही दूसरी पटरी का नाला हो गया गायब
रैदोपुर में सड़क की पश्चिमी पटरी पर रिलायंस मार्ट के पहले तक एक बड़ा नाला दिखाई देता है। इसके बाद दुकानदारों ने इस नाले पर पटिया आदि डालकर कब्जा कर लिया है। इसके बाद यह नाला कहीं नजर नहीं आता है। यह नाला यहां से कहां जाता है, इसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। इसका खामियाजा बरसात के मौसम में पन्नालाल कॉलोनी के लोग भुगतते हैं।
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कर रहे गाड़ी की सर्विसिंग
कुंवर सिंह उद्यान गेट के सामने से भी एक बड़ा नाला निकलता है, जो आगे जाकर सिविल लाइन चौराहे पर सीवर लाइन से मिलता है। इस नाले पर पटिया डाली गई है। इस नाले की पटिया पर लोगों ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं। कोई चाय-समोसा बेच रहा है तो कोई गाड़ियों की सर्विसिंग कर रहा है। मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय से अग्रसेन चौराहे तक लगभग 10 दुकानें नाले पर सजी हैं।
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जिला महिला अस्पताल के पास भी है यही हाल
नगर के जिला महिला अस्पताल गेट पर हमेशा लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। यहां पर बने नाले पर लोगों ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं। इन लोगों ने सड़क की पटरियों तक अपनी दुकानें फैला रखी हैं। इसका परिणाम है कि यह मार्ग हमेशा जाम की समस्या से जूझता रहता है।
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सिविल लाइन और रोडवेज पर चलता है अभियान
नगर पालिका की ओर से अभियान चलाने का दावा किया जाता है। लेकिन, अगर देखें तो पिछले छह महीने में कम से कम दो बार अभियान चला, लेकिन यह अभियान सिर्फ गिरजाघर चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक या फिर रोडवेज तक चलाया गया।
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इस समय नगर क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसके पूरा होते ही नालों पर किया गया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। -बृजेश कुमार सिंह, ईओ नगरपालिका।