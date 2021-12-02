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किसी ने गुमटी रखी है तो किसी ने उस पर पक्का निर्माण करा लिया है। इसके बाद भी नगरपालिका के जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं। नगरपालिका द्वारा लोगों के घर से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए नाली और नाले का निर्माण कराया गया है।नालियां हों या नाले, सभी पर जगह-जगह अतिक्रमण हो गया है। जो नालियां खाली हैं, मात्र उनकी ही सफाई हो पाती है। शहर क्षेत्र में लगभग पांच से छह जगह ऐसी हैं, जहां लोगों ने नाले पर भी कब्जा कर लिया है। इसके कारण बरसात से पूर्व नालों की सफाई भी पूरी नहीं हो पाती है।नगर के ब्रह्मस्थान, शिब्ली चौराहा, रैदोपुर, सिधारी आदि क्षेत्रों में नालों पर लोगों ने गुमटी रखकर दुकानें खोल ली हैं। वहीं, नगर से सटे कोल बाजबहादुर में लोगों ने नाले पर ऊपर छत की ढलाई कराकर आवागमन के लिए रास्ता बना लिया है।नालियों की हालत तो पूछिए ही मत। लोगों ने मकान तो अपनी जमीन में बनाए, लेकिन घर से निकलने के लिए नाली के ऊपर पटिया डालकर आवागमन का रास्ता बना लिया है। सब कुछ जानते हुए भी नगरपालिका के जिम्मेदार मौन साधे हैं।00सीन 1शिब्ली चौराहे पर हुआ पक्का निर्माणनगर के शिब्ली चौराहे पर ट्रांसफार्मर के बगल में तीन से चार दुकानें नाले के ऊपर सज गई हैं। यहां पर कब्जेदारों द्वारा पक्का निर्माण करा लिया गया है। कोई कॉपी, किताब और पेंसिल की बिक्री कर रहा है तो कोई कपड़े धोने की दुकान चला रहा है।00सीन 2रैदोपुर में नाले पर रखी गुमटीनगरपालिका क्षेत्र के रैदोपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल जाएगा। यहां पर गांधी प्रतिमा से होते हुए एक बड़ा नाला गुजरता है। हाल ही में इस नाले की मरम्मत कराई गई। मरम्मत के बाद लगभग पांच से छह की संख्या में लोगों ने गुमटी रख ली है। कोई यहां पर लोगों के बाल काट रहा है तो कोई आइसक्रीम की बिक्री कर रहा है।00सीन 3रैदोपुर में ही दूसरी पटरी का नाला हो गया गायबरैदोपुर में सड़क की पश्चिमी पटरी पर रिलायंस मार्ट के पहले तक एक बड़ा नाला दिखाई देता है। इसके बाद दुकानदारों ने इस नाले पर पटिया आदि डालकर कब्जा कर लिया है। इसके बाद यह नाला कहीं नजर नहीं आता है। यह नाला यहां से कहां जाता है, इसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। इसका खामियाजा बरसात के मौसम में पन्नालाल कॉलोनी के लोग भुगतते हैं।00सीन 4कर रहे गाड़ी की सर्विसिंगकुंवर सिंह उद्यान गेट के सामने से भी एक बड़ा नाला निकलता है, जो आगे जाकर सिविल लाइन चौराहे पर सीवर लाइन से मिलता है। इस नाले पर पटिया डाली गई है। इस नाले की पटिया पर लोगों ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं। कोई चाय-समोसा बेच रहा है तो कोई गाड़ियों की सर्विसिंग कर रहा है। मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय से अग्रसेन चौराहे तक लगभग 10 दुकानें नाले पर सजी हैं।00सीन 5जिला महिला अस्पताल के पास भी है यही हालनगर के जिला महिला अस्पताल गेट पर हमेशा लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। यहां पर बने नाले पर लोगों ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं। इन लोगों ने सड़क की पटरियों तक अपनी दुकानें फैला रखी हैं। इसका परिणाम है कि यह मार्ग हमेशा जाम की समस्या से जूझता रहता है।00सिविल लाइन और रोडवेज पर चलता है अभियाननगर पालिका की ओर से अभियान चलाने का दावा किया जाता है। लेकिन, अगर देखें तो पिछले छह महीने में कम से कम दो बार अभियान चला, लेकिन यह अभियान सिर्फ गिरजाघर चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक या फिर रोडवेज तक चलाया गया।00 वर्जनइस समय नगर क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसके पूरा होते ही नालों पर किया गया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। -बृजेश कुमार सिंह, ईओ नगरपालिका।