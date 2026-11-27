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वन विभाग ने जिले में आठ रेंजरों सहित कई उड़नदस्ते गठित किए हैं। इन उड़नदस्तों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीएफओ और एसडीओ भी जलाशयों पर नजर रखेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, साइबेरिया और आसपास के ठंडे इलाकों में बर्फबारी के कारण भोजन की कमी हो जाती है।इसलिए ये पक्षी अनुकूल मौसम और पर्याप्त भोजन की तलाश में इधर का रुख करते हैं। सर्दियां बिताने के बाद मार्च में मौसम अनुकूल होने पर ये अपने मूल निवास स्थलों की ओर लौट जाते हैं। इन मेहमान परिंदों के आगमन से सूना पड़ा ताल सलोना गुलजार हो गया है।लालसर, टिकवा, शेऊस, चैता और गिर्रा समेत दर्जनों प्रजातियों के पक्षियों ने यहां अपना बसेरा बना लिया है। इनके बीच सारस पक्षियों का विचरण ताल की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। सुबह-शाम पक्षियों की अठखेलियां और मनमोहक आवाजें देखने-सुनने के लिए दूर-दराज से लोग पहुंच रहे हैं।00शिकार पर सख्त कार्रवाईप्रवासी पक्षियों के आगमन के साथ ही उनके शिकार का खतरा भी बढ़ जाता है। इस खतरे को देखते हुए वन विभाग ने जलाशयों और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। शिकार करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत की जाएगी।00 वर्जनताल सलोना की निगरानी के लिए चार टीमें गठित की गई हैं। टीमें सुबह-शाम क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। पक्षियों का शिकार करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। -आशीष तिवारी, वन रेंजर, जीयनपुर।