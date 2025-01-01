Azamgarh News: जेएनयू प्रोफेसर के खिलाफ महिला मोर्चा का प्रदर्शन, पुतला फूंका

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रिक्शा स्टैंड से शुरू हुआ जुलूस कांग्रेस कार्यालय पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचीं और प्रोफेसर का पुतला फूंका।पुतला दहन के दौरान पुलिस और महिला कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान और छीना-झपटी हुई। महिला मोर्चा की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अलका सिंह ने मौके पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही। महिला मोर्चा ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी इस मामले में चुप क्यों हैं।कार्यकर्ताओं ने आरोपी प्रोफेसर की तत्काल गिरफ्तारी, पद से बर्खास्तगी और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शन में सुमन राठौर, वंदना सिंह, विभा बरनवाल, अनीता पटेल, मिथिलेश पांडेय, विजयलक्ष्मी मिश्रा, सुषमा, कौशल्या वर्मा, साधना गुप्ता, लक्ष्मी कुमारी, प्रीति गुप्ता, आशा वर्मा, अंजना सिंह और रेनू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहीं।