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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Lock of locked house broken; one lakh in cash and jewelry stolen.

Azamgarh News: बंद मकान का ताला तोड़ एक लाख नकद और जेवर चोरी

Sun, 30 Aug 2026 01:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:18 AM IST
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Lock of locked house broken; one lakh in cash and jewelry stolen.
अहरौला के पकड़ी गांव में बंद मकान में  चोरी के बाद बिखरा सामान। संवाद
अहरौला थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में बंद मकान का ताला तोड़कर चोर एक लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी शुक्रवार शाम परिवार को घर लौटने पर हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।
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पकड़ी गांव निवासी पंकज गौड़ ने बताया कि वह असिलाई मोड़ पर जनसेवा केंद्र चलाता है। 26 अगस्त को वह रक्षाबंधन पर्व पर सपरिवार घर में ताला बंद कर ससुराल आजमगढ़ चला गया था। शुक्रवार शाम लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला।
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घर के अंदर दूसरी मंजिल के कमरों के दरवाजों के ताले भी टूटे थे और सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने बताया कि चोर अलमारी और लॉकर में रखे सात थान सोने के जेवर, चांदी के आभूषण और एक लाख रुपये नकद ले गए।
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पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। थानाध्यक्ष मंतोष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।
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