Azamgarh News: बंद मकान का ताला तोड़ एक लाख नकद और जेवर चोरी

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पकड़ी गांव निवासी पंकज गौड़ ने बताया कि वह असिलाई मोड़ पर जनसेवा केंद्र चलाता है। 26 अगस्त को वह रक्षाबंधन पर्व पर सपरिवार घर में ताला बंद कर ससुराल आजमगढ़ चला गया था। शुक्रवार शाम लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला।घर के अंदर दूसरी मंजिल के कमरों के दरवाजों के ताले भी टूटे थे और सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने बताया कि चोर अलमारी और लॉकर में रखे सात थान सोने के जेवर, चांदी के आभूषण और एक लाख रुपये नकद ले गए।पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। थानाध्यक्ष मंतोष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।