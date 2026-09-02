ललही छठ : संतान की लंबी उम्र के लिए माताओं ने रखा व्रत

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नगर के अनंतपुरा, गुरूटोला, कोलघाट, लछिरामपुर, पुरानी कोतवाली समेत विभिन्न मोहल्लों में महिलाओं ने समूह बनाकर पूजा की। पूजा स्थल पर महिलाओं ने गोट बनाकर उसमें कुश की जुट्टी स्थापित की और पारंपरिक विधि से ललही छठ माता की आराधना की। तिन्नी के चावल और तिन्नी की पूड़ी का भोग लगाया गया। पूजन के बाद महिलाओं ने प्रसाद ग्रहण किया और एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दीं। माहुल, अंबारी, पलिया, बिलारमऊ, पल्थी, दीदारगंज, हुब्बीगंज, गोधना, मैगना समेत आसपास के क्षेत्रों में भी ललही छठ श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। महिलाओं ने समूह में पूजा-अर्चना कर सोहर और मंगलगीत गाए। कई स्थानों पर पारंपरिक लोकगीतों के माध्यम से ललही छठ माता की महिमा का बखान किया गया।

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जिले में बुधवार को संतान की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और निरोगी जीवन की कामना को लेकर माताओं ने श्रद्धा और आस्था के साथ ललही छठ (हल षष्ठी) का व्रत रखा। दिनभर उपवास के बाद महिलाओं ने सामूहिक रूप से ललही छठ माता की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और पुत्रों के मंगल की कामना की।