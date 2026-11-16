Azamgarh News: जिया राय बनीं सर्वश्रेष्ठ पैरा तैराक, जीते 3 स्वर्ण पदक

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पिता मदन राय ने बताया कि जिया ने महाराष्ट्र टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 200 मीटर फ्रीस्टाइल, 100 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में स्वर्ण पदक हासिल किए। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें ट्रॉफी और पदक प्रदान किए।जिया के उत्कृष्ट प्रदर्शन से महाराष्ट्र टीम प्रतियोगिता की समग्र विजेता बनी। इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देशभर की 28 टीमों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता का आयोजन पैरा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय पैरालंपिक समिति के तत्वावधान में किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया।00राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर अच्छा प्रदर्शनजिया की यह नई उपलब्धि उनके शानदार तैराकी कॅरिअर में एक और अध्याय जोड़ती है। उन्होंने इससे पहले भी वर्ष 2021 से 2025 तक लगातार राष्ट्रीय चैंपियनशिप में इन्हीं तीन स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते हैं। इन प्रतियोगिताओं में उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किए थे।