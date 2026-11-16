Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Rishabh won the 50m race and Sadhna won the 100m girls' race.

Azamgarh News: 50 मीटर दौड़ में ऋषभ और 100 मीटर बालिका वर्ग में साधना ने मारी बाजी

Mon, 16 Nov 2026 11:49 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Rishabh won the 50m race and Sadhna won the 100m girls' race.
ठेकमा में ब्लाक स्तरीय प्रतियोगिता में योगासन करते प्रतिभागी।
कंपोजिट कन्या विद्यालय ठेकमा के खेल मैदान में सोमवार को ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026-27 का आयोजन किया गया। इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न खेलकूद और सांस्कृतिक विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में 50, 100 और 200 मीटर दौड़ के अलावा कबड्डी, खो-खो, योगासन, जिम्नास्टिक, लोकनृत्य और समूहगान जैसी स्पर्धाएं हुईं। प्राथमिक स्तर की 50 मीटर दौड़ में ऋषभ प्रथम, अंकुश द्वितीय और जैन तृतीय रहे। 100 मीटर बालिका वर्ग में साधना ने पहला, आराध्या ने दूसरा और रिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन

उच्च प्राथमिक स्तर की 100 मीटर बालिका दौड़ में रिया यादव प्रथम और स्वाति द्वितीय रहीं। योगासन एवं जिम्नास्टिक में अहिरौली प्रथम और जिवली द्वितीय स्थान पर रहे। लोकनृत्य और समूहगान में भी अहिरौली ने पहला तथा जिवली ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

00
अनुदेशकों का सम्मान और विदाई समारोह
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी अजय कुमार तिवारी और विशिष्ट अतिथि प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद राय थे। अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. विमल कुमार तिवारी ने की। खेल प्रतियोगिताओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अनुदेशकों को अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने अनुदेशक मनीष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सभी अनुदेशकों के परिश्रम की सराहना की। इस अवसर पर पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी अजय कुमार तिवारी का सम्मान एवं विदाई समारोह भी आयोजित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed