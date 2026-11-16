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Azamgarh News: मतदाता सूची का प्रारूप 17 नवंबर को होगा प्रकाशित

Mon, 16 Nov 2026 11:47 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:47 PM IST
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The draft voter list will be published on November 17.
भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। एसडीएम अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का प्रारूप 17 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने पात्र नागरिकों से नाम दर्ज कराने की अपील की है।
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दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक प्राप्त की जाएंगी। इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक पूरा होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को किया जाएगा। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है।
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विशेष अभियान की तिथियां 21 व 22 नवंबर और 28 व 29 नवंबर निर्धारित की गई हैं। इन तिथियों पर बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहेंगे। वे नागरिकों को फॉर्म भरने में सहायता करेंगे।
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