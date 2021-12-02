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डीएम ने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने का निर्देश दिया। 90 फीसदी से अधिक पूर्ण परियोजनाओं को जल्द पूरा कराकर संबंधित विभागों को हस्तांतरित करने को कहा।जननी सुरक्षा योजना के लंबित मामलों का निस्तारण कर पात्रों को समय से लाभ देने, बेसिक शिक्षा विभाग में बच्चों को जूता-मोजा और स्वेटर की धनराशि उपलब्ध कराने तथा छात्रवृत्ति के लंबित आवेदनों को तत्काल अग्रसारित कराने के निर्देश दिए।सैम-मैम बच्चों के पोषण में सुधार, श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने और पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कराने पर जोर दिया।ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए एक सप्ताह में स्थान का चयन करने, फैमिली आईडी बनाने में तेजी तथा गौशालाओं में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करने को कहा। पूर्वांचल विकास निधि, त्वरित आर्थिक विकास योजना और 50 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के निर्देश दिए।निजी अस्पतालों में अग्निशमन व्यवस्था में लापरवाही पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी को नोटिस जारी करने तथा फूलपुर के अधिशासी अभियंता विद्युत को भी कार्यों में लापरवाही पर नोटिस देने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ कमलकिशोर देशभूषण कंडारकर, सीआरओ संजीव ओझा, डीडीओ संजय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।