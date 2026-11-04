Azamgarh News: घर का कराया निर्माण, बची सामग्री और कूड़े को सड़क की पटरी पर फेंका

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अब यह सामग्री आवागमन में बाधक बन रही है। इससे कई जगह हादसे भी हो चुके हैं। शहर की सड़कें पहले से ही संकरी हैं। इन सड़कों पर जब दो वाहन गुजरते हैं तो जाम की स्थिति बन जाती है। हालत यह होती है कि जाम के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।रही-सही कसर लोग खुद ही पूरी कर रहे हैं। सड़क पर सीमेंट, बालू और ईंट गिरवाकर लोग मकान का निर्माण कराते हैं। इसके बाद बची-खुची सामग्री को सड़क पर ढेर के रूप में छोड़ देते हैं। इसके कारण समस्या और बढ़ जाती है। शहर में ऐसे लगभग 12 से 15 स्थान हैं, जहां सड़कों के किनारे सामग्री या घरों का मलबा रखा हुआ है।वहीं ऐसे लोग जो अपने मकान की मरम्मत कराते हैं, वे लोग भी मरम्मत के दौरान निकलने वाले कचरे को सड़क के किनारे पटरी पर ही रख देते हैं। नगरपालिका के कर्मी भी इस कचरे को उठाने की जहमत नहीं उठाते।इसका परिणाम यह होता है कि कचरा, ईंट और बालू सड़कों के किनारे पड़े रहकर लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं और जाम की समस्या का कारण बनते हैं। नगर क्षेत्र में संवाद न्यूज एजेंसी द्वारा मंगलवार को की गई पड़ताल में लगभग 12 जगहों पर ऐसे ही कचरे, ईंट और बालू आदि पटरी पर रखे हुए पाए गए।नगर के खत्री टोला में एक स्थान पर मकान के निर्माण के लिए बालू गिराया गया है। निर्माण कराने वाले ने बालू तो गिराया, लेकिन उसे समेटने की जरूरत नहीं समझी। हालत यह है कि यह बालू सड़क की पटरी से लेकर सड़क तक फैला हुआ है।00जामा मस्जिद के पास रखी निर्माण के बाद बची ईंटेंनगर का जामा मस्जिद एरिया काफी व्यस्त रहता है। पूरे दिन इस मार्ग से हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। इस मार्ग पर किसी व्यक्ति द्वारा घर के निर्माण के लिए ईंट गिरवाई गई थी। उसने मकान का निर्माण तो करा लिया, लेकिन सड़क पर बची हुई ईंटें उसी तरह पूरी पटरी को घेरे हुए पड़ी हैं।00रैदोपुर दुर्गा मंदिर के पास लगा ईंट और कूड़े का ढेरनगर के रैदोपुर स्थित दुर्गा मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों लोग दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं। यहां सड़क की पटरी पर ही ईंटों का ढेर लगा हुआ है। वहीं, उसके पास ही कूड़ा भी काफी मात्रा में जमा है। इसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर के मातबरगंज मोहल्ले में भवन निर्माण के लिए बालू और ईंट गिराया गया है। ईंट तो पटरी पर लगी हुई हैं, लेकिन बालू पटरी से लेकर सड़क तक फैला हुआ है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। भवन निर्माण कराने वाले ने बालू को समेटने की जरूरत तक नहीं समझी है।00हो चुकी हैं दुर्घटनाएं-निजामाबाद के रहने वाले अनिल कुछ दिन किसी काम से शहर की तरफ आए थे। मातबरगंज से मुड़कर जब वह गुरुटोला होते हुए शिब्ली चौराहे तक जाने लगे, तभी गुरुटोला के पास बीच सड़क पर सांड़ आ गया। उससे बचने के लिए वह पटरी की तरफ गए, लेकिन ईंट रखी होने के कारण वहां नहीं जा सके। सांड़ के धक्के से गिर गए।-हरिऔध नगर निवासी आशुतोष चंद्रमोहन 15 दिन पूर्व किसी कार्य से पुरानी सब्जी मंडी चौक होते हुए रोडवेज की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पर बालू गिरा हुआ था। तभी अचानक आगे-आगे चल रहे ई-रिक्शा ने ब्रेक लगाया। जब इन्होंने ब्रेक लगाया तो बालू पर गाड़ी फिसल गई और वे गिर गए। हालांकि, अधिक चोट नहीं लगी।00बोले लोग-शहर की सड़कों की चौड़ाई पहले ही कम है। ऐसे में पटरियों पर रखे ये मलबे आवागमन में परेशानी का सबब बनते हैं। -रजनीश राय, हीरापट्टी।सड़कों पर मकान बनाने के लिए जो सामान गिरवाया जाता है, उसे तुरंत हटाना चाहिए। अन्यथा यह परेशानी और दुर्घटना का कारण बनता है। -ओमप्रकाश अग्रवाल, चौक।-लोग घरों से मलबा निकालकर सड़कों पर रख देते हैं। यह गलत है। नगरपालिका को इन मलबों को हटाना चाहिए। -डीपी तिवारी, दलालघाट।यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को स्वच्छ रखें। सड़क पर गिरे सामान को हमें खुद हटवाना चाहिए। -सूरज जायसवाल, ठंडी सड़क।00 वर्जनसड़कों के किनारे अगर कोई घर की मरम्मत कराकर मलबा गिराता है तो उसे हटाने की जिम्मेदारी नगरपालिका की है। हम उसे दिखवाते हैं। अगर ऐसा है, तो उसे हटवाया जाएगा। -डॉ. बृजेश कुमार सिंह, ईओ नपा आजमगढ़।