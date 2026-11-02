Azamgarh News: हिंदी ने दी राहत, करंट अफेयर्स और गणित ने उलझाया

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प्रथम पाली में 13,344 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 9,796 ने परीक्षा दी, जबकि 3,548 अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में भी 13,344 परीक्षार्थियों के सापेक्ष 9,895 ने परीक्षा दी और 3,449 ने परीक्षा छोड़ दी। इस तरह दोनों पालियों में कुल 26,688 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 19,691 परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 6,997 अनुपस्थित रहे। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि हिंदी का सेक्शन काफी स्कोरिंग था। सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के भी कई प्रश्न आसान रहे। हालांकि करेंट अफेयर्स और स्टेटिक जीके के कुछ सवालों ने परेशानी बढ़ाई। गणित और डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्नों को हल करने में अपेक्षा से अधिक समय लगा। कई अभ्यर्थियों के लिए समय प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती रहा।अलग-अलग रहे अभ्यर्थियों के अनुभवपेपर मिला-जुला था। सामान्य ज्ञान और हिंदी के प्रश्न काफी स्कोरिंग थे। सबसे अधिक दिक्कत 20 अंकों के तालिका और ग्राफ वाले सेक्शन में आई। करेंट अफेयर्स के प्रश्न भी कठिन थे। कुल मिलाकर पहली पाली का पेपर मॉडरेट स्तर का रहा।- सौरभ तिवारी, परीक्षार्थी।करंट अफेयर्स का सेक्शन कठिन था। स्टेटिक जीके और जनरल अवेयरनेस में भी कुछ सवाल मुश्किल लगे। हिंदी का सेक्शन काफी स्कोरिंग था। डेटा इंटरप्रिटेशन और तालिका आधारित सवालों में अधिक समय लगा। ओवरऑल पेपर का स्तर मध्यम रहा।- अमित सिंह, परीक्षार्थी।परीक्षा में हिंदी, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे गए। कुछ प्रश्न आसान थे तो कुछ को हल करने में अधिक समय लगा। काफी समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। कुछ सवाल तैयारी के अनुरूप मिले, जबकि डीआई (डेटा इंटरप्रिटेशन) के प्रश्न समय लेने वाले रहे। समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहा।- नीरज, परीक्षार्थी।गणित और सामान्य ज्ञान के कुछ सवालों ने उलझाया। कई प्रश्न घुमावदार और तथ्यात्मक थे। करेंट अफेयर्स और गणित के सवालों ने परेशानी बढ़ाई। कुछ प्रश्न आसान थे, लेकिन कई को हल करने में काफी समय लगा। कुल मिलाकर पेपर का स्तर मध्यम से कठिन रहा।- उत्कर्ष, परीक्षार्थी।