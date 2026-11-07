Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Astronomy labs will be set up in 10 Kasturba schools, 1.80 crore approved

Azamgarh News: 10 कस्तूरबा विद्यालयों में बनेंगी एस्ट्रोनॉमी लैब, 1.80 करोड़ मंजूर

Sat, 07 Nov 2026 11:58 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Astronomy labs will be set up in 10 Kasturba schools, 1.80 crore approved
आजमगढ़। जिले के 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अब छात्राएं किताबों के साथ प्रयोगों के जरिये भी अंतरिक्ष विज्ञान को समझ सकेंगी। दीपावली पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इन विद्यालयों में एस्ट्रोनॉमी लैब की स्थापना के लिए 1.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। इसके लिए क्रिटिकल गैप योजना से धनराशि जारी की गई है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि लैब की स्थापना अतरौलिया, महराजगंज, मेंहनगर, कोयलसा, रानी की सराय, पवई, ठेकमा, अजमतगढ़, जहानागंज और मार्टीनगंज के कस्तूरबा विद्यालयों में होगी। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को आवश्यक कार्यवाही पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। प्रयोगशालाओं में छात्राएं वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से ग्रहों, तारों, सौरमंडल और आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी हासिल करेंगी। इससे उन्हें खगोल विज्ञान की व्यावहारिक समझ मिलेगी और वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद मिलेगी। खासकर ग्रामीण और वंचित वर्ग की छात्राओं को आधुनिक विज्ञान शिक्षा से जोड़ने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed