Azamgarh News: पटाखे जलाते समय बरतें सावधानी, बच्चों को अकेले न छोड़ें
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:57 PM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:57 PM IST
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आजमगढ़। दीपावली पर पटाखे जलाते समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन तथा आपात सेवा की ओर से सुरक्षा एडवाइजरी जारी की गई है। इसके माध्यम से लोगों को पटाखे जलाते समय विशेष सावधानी बरतने और सुरक्षित दीपावली मनाने की अपील की गई है।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि जारी एडवाइजरी के तहत पटाखे हमेशा खुले और सुरक्षित स्थान पर जलाएं। बच्चों को अकेले पटाखे ना जलाने दें और बड़ों की देखरेख में ही आतिशबाजी कराएं। आग बुझाने के लिए पास में पानी की बाल्टी या रेत रखें। एक साथ कई पटाखे ना जलाएं। रॉकेट और अनार जैसे पटाखों को बोतल या स्टैंड में लगाकर ही जलाएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर आतिशबाजी से बचें। पटाखे जलाते समय धूम्रपान ना करें और आग के पास ज्वलनशील सामग्री न रखें। तेज आवाज वाले पटाखों से बचें और कानों की सुरक्षा का ध्यान रखें। यदि कोई पटाखा नहीं जलता है तो उसे दोबारा हाथ ना लगाएं। कुछ देर बाद उस पर पानी डालकर निष्क्रिय करें। जल चुके पटाखों को हाथ से ना छुएं और उन्हें ठंडा होने दें। गैस सिलिंडर, पेट्रोल, डीजल व अन्य ज्वलनशील पदार्थों के पास पटाखे जलाने से भी बचें। उधर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने लोगों से सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। डीएम ने कहा कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर आगजनी और दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। सुरक्षित रहें और खुशहाल दीपावली मनाएं।
आपात स्थिति में इन नंबरों पर करें संपर्क
अग्निशमन केंद्र
संपर्क नंबर
ब्रह्मस्थान
9454418618
बूढ़नपुर 9454418619
लालगंज
9454418622
महराजगंज
7839861588
मार्टीनगंज 7839861643
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मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि जारी एडवाइजरी के तहत पटाखे हमेशा खुले और सुरक्षित स्थान पर जलाएं। बच्चों को अकेले पटाखे ना जलाने दें और बड़ों की देखरेख में ही आतिशबाजी कराएं। आग बुझाने के लिए पास में पानी की बाल्टी या रेत रखें। एक साथ कई पटाखे ना जलाएं। रॉकेट और अनार जैसे पटाखों को बोतल या स्टैंड में लगाकर ही जलाएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर आतिशबाजी से बचें। पटाखे जलाते समय धूम्रपान ना करें और आग के पास ज्वलनशील सामग्री न रखें। तेज आवाज वाले पटाखों से बचें और कानों की सुरक्षा का ध्यान रखें। यदि कोई पटाखा नहीं जलता है तो उसे दोबारा हाथ ना लगाएं। कुछ देर बाद उस पर पानी डालकर निष्क्रिय करें। जल चुके पटाखों को हाथ से ना छुएं और उन्हें ठंडा होने दें। गैस सिलिंडर, पेट्रोल, डीजल व अन्य ज्वलनशील पदार्थों के पास पटाखे जलाने से भी बचें। उधर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने लोगों से सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। डीएम ने कहा कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर आगजनी और दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। सुरक्षित रहें और खुशहाल दीपावली मनाएं।
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