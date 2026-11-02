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दर्दनाक हादसा: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, बिना हेलमेट सवार थे पांच लोग, हादसे में मासूम की मौत

Mon, 02 Nov 2026 06:01 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 02 Nov 2026 06:01 PM IST
सार

दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में एक मासूम की जान चली गई। हादसे के बाद दूसरी बाइक का चालक मौके से भाग निकला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। 

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Head-on collision between two bikes young child dies in accident in azamgarh
हादसे के बाद रोते- बिलखते परिजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आजमगढ़ जिले में एक बाइक पर पांच लोगों का सवार होना और हेलमेट के बिना सफर करना एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। पवई-कलान मार्ग पर सोमवार दोपहर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में 10 वर्षीय आदर्श उर्फ अंश की मौत हो गई, जबकि दोनों बाइकों पर सवार अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद दूसरी बाइक का चालक मौके से भाग निकला। 

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पवई थाना क्षेत्र के शाहमर्दानपुर गांव निवासी अशोक कुमार की पुत्री की शादी रविवार को थी। समारोह में शामिल होने के लिए अशोक के साढ़ू सूरज कुमार का परिवार भी आया था। अशोक की बड़ी बेटी के ससुराल कटका, अंबेडकरनगर से मनोज निषाद (28) भी शादी में पहुंचे थे। सोमवार दोपहर करीब एक बजे मनोज निषाद बाइक पर सूरज कुमार के 10 वर्षीय पुत्र आदर्श उर्फ अंश समेत पांच लोगों को बैठाकर पवई बाजार जा रहे थे। शाहमर्दानपुर गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई।

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टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं और उन पर सवार सभी लोग घायल हो गए। राहगीरों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने कटार गांव निवासी आदर्श उर्फ अंश को मृत घोषित कर दिया। आदर्श अपनी मौसी की बेटी की शादी में शामिल होने आया था। मृतक के मामा सत्यजीत ने आरोप लगाया कि बाइक चला रहा मनोज निषाद शराब के नशे में था। 



हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मासूम की मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। परिवार में मातम छा गया। थानाध्यक्ष मनीष पाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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