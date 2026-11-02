Azamgarh News: सिटी न्यूज

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- जन सुनवाई : एसपी डॉ. अनिल कुमार की ओर से पुलिस ऑफिस परिसर में जन सुनवाई। सुबह 10 बजे।

- रोजगार मेला : कृषक इंटर काॅलेज सर्वोदय नगर मार्टीनगंज दीदारगंज में वृहद रोजगार मेले का आयोजन। सुबह 10 बजे।

- माटी कला मेला : नगर के अंबेडकर पार्क में माटी कला मेले का शुभारंभ। सुबह 10 बजे।

- टीकाकरण : जिला महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण। सुबह 9 बजे।



- रामलीला का मंचन : फूलपुर तहसील के शाहजेरपुर की रामलीला का मंचन। शाम 7 बजे।

जिले में आज के कार्यक्रम :