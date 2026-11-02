Azamgarh News: यातायात माह शुरू, किया जागरूक

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कार्यक्रम का शुभारंभ एएसपी यातायात पंकज श्रीवास्तव, एआरटीओ प्रवर्तन अतुल यादव, सीओ यातायात किरण पाल सिंह, प्रतिसार निरीक्षक रजनीकान्त ओझा और यातायात प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल ने किया। इसके बाद रैली पुलिस लाइन से निकलकर कलेक्ट्रेट चौराहा, अग्रसेन चौराहा, विशाल मेगा मार्ट और घंटाघर होते हुए पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान एसपी यातायात पंकज श्रीवास्तव ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति सजग रहने की अपील की। उन्होंने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, यातायात संकेतों का पालन करने, सुरक्षित तरीके से ओवरटेकिंग करने और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने की सलाह दी। साथ ही दोपहिया वाहन पर तीन सवारी न बैठाने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी। कार्यक्रम में यातायात और जनपदीय पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी, एनसीसी कैडेट्स तथा मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यातायात माह एक से 30 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान जागरूकता कार्यक्रमों के साथ प्रवर्तन कार्रवाई भी की जाएगी।

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सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन में यातायात माह नवंबर-2026 का शुभारंभ किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज श्रीवास्तव ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली नगर के प्रमुख चौराहों और मार्गों से होकर गुजरी।