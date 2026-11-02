आजमगढ़: खाटू श्याम मंदिर की शटरिंग ढही, मलबे में दबकर मजदूर की मौत; दो घायल

कंधरापुर थाना क्षेत्र के देवखरी गांव के समीप आजमगढ़-फैजाबाद मार्ग पर खाटू श्याम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। सोमवार को मंदिर के गुंबद की छत की ढलाई का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक शटरिंग ढह गई। इससे वहां काम कर रहे तीन मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

भंवरनाथ मंदिर के पास कंधरापुर थाना क्षेत्र के देवखरी गांव में निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के गुंबद की छत की ढलाई के दौरान अचानक शटरिंग भरभराकर ढह गई। इसकी चपेट में आने से तीन मजदूर मलबे में दब गए। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तीनों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने राजाराम राजभर (30) को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल कमलेश कुमार (23) को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि अरुण चौहान (35) को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

पुलिस और रेस्क्यू टीम ने शुरू किया बचाव कार्य

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में कई थानों की पुलिस पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे तीनों मजदूरों को बाहर निकाला। उनकी पहचान मुबारकपुर थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव निवासी कमलेश कुमार और अरुण चौहान तथा कंधरापुर थाना क्षेत्र के असोना गांव निवासी राजाराम राजभर के रूप में हुई।



अस्पताल पहुंचने से पहले राजाराम की मौत

तीनों मजदूरों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने राजाराम राजभर को मृत घोषित कर दिया। कमलेश कुमार की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं, अरुण चौहान को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।



मंडलीय जिला चिकित्सालय के ईएमओ डॉ. विपिन कुमार ने बताया कि मंदिर की छत के मलबे में दबने से तीनों मजदूर घायल हुए थे। अस्पताल पहुंचने से पहले ही राजाराम की मौत हो चुकी थी। कमलेश को हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि अरुण को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।