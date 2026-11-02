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आजमगढ़: खाटू श्याम मंदिर की शटरिंग ढही, मलबे में दबकर मजदूर की मौत; दो घायल

Mon, 02 Nov 2026 06:15 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: किशन चौबे Updated Mon, 02 Nov 2026 06:15 PM IST
सार

आजमगढ़ के देवखरी गांव में निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर में सोमवार को गुंबद की छत की ढलाई के दौरान शटरिंग ढह गई। हादसे में तीन मजदूर मलबे में दब गए। अस्पताल में एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया।

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Azamgarh Shuttering Khatu Shyam temple collapses labourer dies trapped debris two others injured
खाटू श्याम मंदिर - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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भंवरनाथ मंदिर के पास कंधरापुर थाना क्षेत्र के देवखरी गांव में निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के गुंबद की छत की ढलाई के दौरान अचानक शटरिंग भरभराकर ढह गई। इसकी चपेट में आने से तीन मजदूर मलबे में दब गए। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तीनों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने राजाराम राजभर (30) को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल कमलेश कुमार (23) को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि अरुण चौहान (35) को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

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ढलाई के दौरान अचानक ढही शटरिंग
कंधरापुर थाना क्षेत्र के देवखरी गांव के समीप आजमगढ़-फैजाबाद मार्ग पर खाटू श्याम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। सोमवार को मंदिर के गुंबद की छत की ढलाई का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक शटरिंग ढह गई। इससे वहां काम कर रहे तीन मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
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पुलिस और रेस्क्यू टीम ने शुरू किया बचाव कार्य
हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में कई थानों की पुलिस पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे तीनों मजदूरों को बाहर निकाला। उनकी पहचान मुबारकपुर थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव निवासी कमलेश कुमार और अरुण चौहान तथा कंधरापुर थाना क्षेत्र के असोना गांव निवासी राजाराम राजभर के रूप में हुई।

अस्पताल पहुंचने से पहले राजाराम की मौत
तीनों मजदूरों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने राजाराम राजभर को मृत घोषित कर दिया। कमलेश कुमार की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं, अरुण चौहान को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

मंडलीय जिला चिकित्सालय के ईएमओ डॉ. विपिन कुमार ने बताया कि मंदिर की छत के मलबे में दबने से तीनों मजदूर घायल हुए थे। अस्पताल पहुंचने से पहले ही राजाराम की मौत हो चुकी थी। कमलेश को हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि अरुण को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
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