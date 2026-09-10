Azamgarh News: 551 कलशों संग निकली भव्य यात्रा, जयकारों से गूंजा क्षेत्र

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वैदिक मंत्रोच्चार और मां भवानी के जयकारों से पूरा नगर भक्तिमय हो उठा। पौराणिक स्थल दुर्वासा धाम के पवित्र तमसा-मंजूषा तट से विधि-विधानपूर्वक जल लाकर कलशों में स्थापित किया गया।जय मां भवानी मंदिर से गाजे-बाजे के साथ निकली कलश यात्रा में 551 महिलाएं एवं कन्याएं सिर पर कलश धारण कर शामिल हुईं। यात्रा श्रीराम आचारी बाबा मंदिर, शनिचर बाजार, शंकर तिराहा, सिनेमा रोड, रोडवेज, मंगल बाजार और रिलायंस टावर रोड होते हुए जय मां भवानी मंदिर पहुंची।यहां मंडप की परिक्रमा के बाद कलशों को विधि-विधान से स्थापित किया गया। कलश यात्रा की अगुवाई मुख्य अतिथि बाल व्यास अखिल महाराज ने की। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया।समिति के संयोजक विशाल पांडेय ने बताया कि राष्ट्र रक्षा एवं मानव कल्याण की कामना से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दौरान प्रतिदिन सुबह पूजन-हवन तथा शाम सात बजे से संगीतमयी श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होगा।कथावाचक बाल व्यास अनिल कृष्ण महाराज श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराएंगे। 17 को पूर्णाहुति और 18 को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा में नगर पंचायत अध्यक्ष रामाशीष बरनवाल, श्रीरामलीला कमेटी अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता, प्रवेश पांडेय, अशोक कुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु, नगरवासी और स्थानीय पुलिसकर्मी मौजूद रहे।