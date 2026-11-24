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श्रद्धालु दीपदान कर सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। नगर में गौरीशंकर घाट, कदमघाट और सिधारी घाट पर दीपोत्सव की तैयारी की गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिंद्राबाजार स्थित श्रीराम-जानकी मंदिर सरोवर, अतरौलिया की पूर्वी पोखरी, तरवां के रासेपुर शिव मंदिर परिसर और मेंहनगर के ऐतिहासिक लखराव पोखरे के महादेव घाट पर दीपदान होगा।निजामाबाद के शिवाला घाट स्थित तमसा तट पर भी दीप जलाए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न शिवालयों, रामजानकी और राधा-कृष्ण मंदिरों, गुरुद्वारा तप स्थान तथा हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालु दीपदान करेंगे। शाम ढलते ही तमसा तट सहित जिले के प्रमुख घाटों पर दीपों की रोशनी और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा।000पहली बार होगा इस्कॉन का महोत्सवइस्कॉन सेंटर की ओर से पहली बार सिधारी स्थित तमसा तट पर देव दीपावली और दीपदान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सिधारी पुराने पुल के पास श्री महावीर मंदिर सेवा समिति व प्राचीन शिव मंदिर परिसर में शाम पांच बजे कीर्तन-भजन के साथ कार्यक्रम शुरू होगा। शाम छह बजे श्रीमद्भागवत कथा, सात बजे दीपदान और साढ़े सात बजे से भंडारे का आयोजन होगा। इस्कॉन सेंटर के मैनेजर ओजस्वी गोविंद दास, रस विचार दास, राधा गोविंद दास और सेव्य निताई दास ने श्रद्धालुओं से पहुंचकर घी के दीपक जलाने की अपील की है।