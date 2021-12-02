फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   FIR registered against two individuals for failing to return 26 lakh taken under the pretext of procuring a car.

Azamgarh News: कार दिलाने के नाम पर 26 लाख लिए, रकम वापस न करने पर दो पर प्राथमिकी

Wed, 02 Sep 2026 12:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
FIR registered against two individuals for failing to return 26 lakh taken under the pretext of procuring a car.
गुजरात में कार दिलाने के नाम पर 26 लाख रुपये लेने और रकम वापस न करने के आरोप में रानी की सराय थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित की शिकायत और कोर्ट के आदेश पर अंकित राय और धनंजय राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

मेंहनगर थाना क्षेत्र निवासी अविनाश कुमार राय गुजरात में लाइजनिंग एवं कांट्रैक्ट का कारोबार करते हैं। एक रिश्तेदार के माध्यम से उनकी मुलाकात रानी की सराय क्षेत्र स्थित अख्तर टायर की दुकान पर अंकित राय और धनंजय राय से हुई थी।
विज्ञापन

पीड़ित का आरोप है कि वर्ष 2023 में दोनों आरोपियों ने व्हाट्सएप पर ऑडी क्यू-7 कार की तस्वीर दिखाई। वाहन का सौदा 27 लाख रुपये में तय हुआ। इसके बाद रानी की सराय स्थित अख्तर टायर की दुकान पर शिकायतकर्ता और उसके परिचितों के सामने कार दिखाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोप है कि कार लेने के लिए शिकायतकर्ता ने पहले एक लाख रुपये नकद दिए। इसके बाद 12 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अलग-अलग बैंक खातों में कुल 26 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए।
21 अक्तूबर 2023 को अंकित राय कार लेकर अख्तर टायर की दुकान पर पहुंचा। पीड़ित ने वाहन की जांच की तो इंजन खराब स्थिति में मिला। कार की हालत ठीक नहीं होने के कारण उसने वाहन लेने से इन्कार कर दिया।
आरोप है कि इस पर अंकित राय ने धमकी दी कि यदि कार नहीं ली तो वह उसे बर्बाद कर देगा और इसके बाद कार लेकर चला गया। फरवरी 2024 में धनंजय राय की ओर से पांच-पांच लाख रुपये के पांच चेक और दो लाख रुपये नकद दिए जाने की बात कही गई।
आरोप है कि चेक बाउंस होने के बाद अलग-अलग खाताधारकों के माध्यम से रकम का लेनदेन किया गया। 13 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2026 तक कुल 17 लाख 24 हजार 997 रुपये ही वापस किए गए, जबकि 9 लाख 75 हजार तीन रुपये अभी बकाया हैं। पीड़ित का आरोप है कि बकाया रकम मांगने पर दोनों आरोपी लगातार टालमटोल करते रहे।
फोन पर रुपये मांगने पर कथित तौर पर एक आरोपी ने पैसा नहीं देने और अधिक दबाव बनाने पर गोली मारकर जान से खत्म करने की धमकी दी। पीड़ित ने पहले थाने में शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने पर 18 जुलाई को रजिस्ट्री के माध्यम से पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के आदेश के क्रम में रानी की सराय थाने में 31 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई। रानी की सराय थाना प्रभारी विमल प्रकाश राय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed