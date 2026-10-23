Azamgarh News: मेला संपन्न, मां के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:39 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:39 AM IST
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सगड़ी तहसील क्षेत्र के रामगढ़ में नवयुवक श्री दुर्गा पूजा समिति चौक की ओर से स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालु उमड़े। भक्तों ने मां के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। झालरों और दूधिया रोशनी से सजा पंडाल आकर्षण का केंद्र रहा। भक्ति गीतों और जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। मेले में चटपटी चाट, फुल्की, चोटहिया जलेबी और खिलौनों की खूब बिक्री हुई। महिलाओं ने सौंदर्य प्रसाधन व जरूरत के सामान की खरीदारी की। समिति के सदस्य चंदन, सत्यम, शुभम, दीपक, प्रदीप और मनोज व्यवस्था में जुटे रहे। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। मेला सकुशल संपन्न हुआ। संवाद
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