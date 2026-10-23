Azamgarh News: श्रीराम-भरत के मिलन ने किया भावुक, देर रात तक उमड़ी भीड़

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वहीं, देवगांव में श्रीरामलीला सेवा संघ के आयोजन में लखनऊ दूरदर्शन के गायक निशिकांत दुबे उर्फ निशु बाबा की भक्ति प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया।फूलपुर में चौदह वर्ष का वनवास पूरा कर रावण वध के बाद भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने का दृश्य प्रस्तुत किया गया। रोडवेज पर श्रीराम-भरत मिलन देख श्रद्धालुओं की आंखें छलक उठीं।भगवान श्रीराम की प्रतीक्षा में भरत ने उनकी खड़ाऊं राजगद्दी पर रखकर राजकाज संभाला था। प्रभु के लौटने की खबर मिलते ही अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। इस प्रसंग को कलाकारों ने जीवंत कर दिया। श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह लंगर की व्यवस्था की गई थी।नगर के शंकर तिराहे पर नवयुवक क्रांति दल की ओर से बिरहा मुकाबला हुआ, जबकि रोडवेज और पुरानी मिर्चा मंडी में श्रीकृष्ण लीला पर आधारित नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उत्कृष्ट झांकियां और आकर्षक पूजा पंडाल सजाने वाली टीमों को पुरस्कृत किया गया।देर रात तक पंडालों के पास सेल्फी लेने वालों की भीड़ लगी रही। उधर, देवगांव बाजार में बुधवार को श्रीरामलीला सेवा संघ की रामलीला का भरत मिलाप के साथ समापन हुआ।इस दौरान निशु बाबा, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल, हेड कांस्टेबल सर्वेश सिंह और कलाकार विजय हंस मौर्य समेत कई लोगों को अंगवस्त्र और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया।अध्यक्ष धीरेंद्र गुप्ता उर्फ गोरख और अंकित गुप्ता ब्यास ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन विजय हंस मौर्य ने किया। आयोजन में संरक्षक मोहनलाल हलवाई, उपसंरक्षक कपिलदेव चौरसिया, महामंत्री अरुण चौरसिया समेत संघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।