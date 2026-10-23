फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Thousands throng the Dussehra fair; chants ring out as the effigy of Ravana is set ablaze.

Azamgarh News: दशहरा मेले में उमड़ी हजारों की भीड़, रावण दहन के साथ गूंजे जयकारे

Fri, 23 Oct 2026 12:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Thousands throng the Dussehra fair; chants ring out as the effigy of Ravana is set ablaze.
रानी की सराय में भारतीय संघ द्वारा स्थापित मां की प्रतिमा। संवाद
कस्बे का दो दिवसीय ऐतिहासिक दशहरा मेला बृहस्पतिवार को धूमधाम से शुरू हुआ। मेले में आसपास के गांवों के साथ दूर-दराज से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। मां दुर्गा के पंडालों में दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी तो खिलौनों, सौंदर्य प्रसाधनों और अन्य सामानों की दुकानों पर खरीदारों की चहल-पहल बनी रही।
विज्ञापन

दोपहर बाद शुरू हुए मेले में शाम होते-होते भीड़ बढ़ने लगी, जो देर रात तक जारी रही। विभिन्न पूजा समितियों की ओर से स्थापित मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं। पंडालों में देवी के विभिन्न रूपों का इलेक्ट्रॉनिक मंचन और आकर्षक सजावट देखने के लिए लोग देर तक ठहरते रहे।
विज्ञापन

समितियों की ओर से की गई रंग-बिरंगी रोशनी से पूरा कस्बा जगमगा उठा। मेले के दौरान रायपुर स्थित श्रीराम-जानकी मंदिर से भगवान श्रीराम और लक्ष्मण की रथयात्रा निकाली गई। रथयात्रा काशी दास मंदिर होते हुए पूरे कस्बे में भ्रमण कर मेला क्षेत्र से गुजरी और बाबू परमानंद राय स्मारक महाविद्यालय, सेठवल होते हुए रायपुर पहुंची।
विज्ञापन
विज्ञापन

रथयात्रा के दौरान भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रायपुर में श्रीराम और रावण के बीच घमासान युद्ध का मंचन किया गया। भगवान श्रीराम के हाथों रावण का वध होते ही पूरा क्षेत्र जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। रथयात्रा और रावण दहन के बाद मेले की रौनक और बढ़ गई। देर रात तक मेले में लोगों की आवाजाही बनी रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed