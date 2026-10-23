Azamgarh News: दशहरा मेले में उमड़ी हजारों की भीड़, रावण दहन के साथ गूंजे जयकारे

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दोपहर बाद शुरू हुए मेले में शाम होते-होते भीड़ बढ़ने लगी, जो देर रात तक जारी रही। विभिन्न पूजा समितियों की ओर से स्थापित मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं। पंडालों में देवी के विभिन्न रूपों का इलेक्ट्रॉनिक मंचन और आकर्षक सजावट देखने के लिए लोग देर तक ठहरते रहे।समितियों की ओर से की गई रंग-बिरंगी रोशनी से पूरा कस्बा जगमगा उठा। मेले के दौरान रायपुर स्थित श्रीराम-जानकी मंदिर से भगवान श्रीराम और लक्ष्मण की रथयात्रा निकाली गई। रथयात्रा काशी दास मंदिर होते हुए पूरे कस्बे में भ्रमण कर मेला क्षेत्र से गुजरी और बाबू परमानंद राय स्मारक महाविद्यालय, सेठवल होते हुए रायपुर पहुंची।रथयात्रा के दौरान भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रायपुर में श्रीराम और रावण के बीच घमासान युद्ध का मंचन किया गया। भगवान श्रीराम के हाथों रावण का वध होते ही पूरा क्षेत्र जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। रथयात्रा और रावण दहन के बाद मेले की रौनक और बढ़ गई। देर रात तक मेले में लोगों की आवाजाही बनी रही।