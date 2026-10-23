Azamgarh News: 16.71 लाख से बनी सीसी सड़क का विधायक ने किया लोकार्पण

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ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश योजना के तहत वर्ष 2025-26 में बनी यह सड़क राम जनम वर्मा के घर से सुनील वर्मा के घर होते हुए संजय गौड़ के घर तक बनाई गई है।पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार में युवा बेरोजगारी और भर्ती संबंधी अनियमितताओं से परेशान हैं। उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा उठाते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जनता से एकजुट होने का आह्वान किया।विधायक डॉ. संग्राम यादव ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने पंचायत चुनाव में देरी पर भी सवाल उठाए और कहा कि पीडीए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर 2027 का चुनाव लड़ेगा। विशिष्ट अतिथि चंद्रशेखर यादव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।इस दौरान छात्रा प्राची वर्मा को बलराम यादव और डॉ. संग्राम यादव ने शाल व संविधान भेंटकर सम्मानित किया। अध्यक्षता रामआसरे वर्मा और संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। इस मौके पर चेयरमैन सुभाषचंद्र जायसवाल, चंद्रजीत यादव, कन्हैया गौड़, शीतला निषाद, हरिराम बागी, कमला यादव, नरेंद्र यादव, अजय यादव, सुभाष चंद्र वर्मा, बेचू राम आदि मौजूद रहे।