Azamgarh News: ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण, 13 रजत और जीत कांस्य पदक जीते

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में पुलिस लाइन आजमगढ़ में बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से यह खेल पहल चलाई जा रही है। 10 एवं 11 अक्तूबर 2026 को आयोजित इस राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में प्रदेश के 22 जनपदों की टीमों ने भाग लिया था। पुलिस लाइन के 40 बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और कुल 10 स्वर्ण, 13 रजत एवं 04 कांस्य पदक हासिल किए।इस उपलब्धि पर आईपीएस मानुष पारीक ने खिलाड़ियों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक, सब-इंस्पेक्टर चंद्रहास राम (टीम मैनेजर), टीम कोच सुनील कुमार शिंदे, सहायक महिला अनामिका शुक्ला, प्रिया सिंह, साधना तथा मुख्य आरक्षी सर्वेश, निखिल मौर्य एवं आकाश कुमार भी उपस्थित रहे।00पदक विजेता खिलाड़ीस्वर्ण पदक: दीपांशी गुप्ता, सौम्या पटेल, गौरवी गुप्ता, परिधि गुप्ता, अनुराग, स्वामी निषाद, अंशु यादव एवं हर्षित।रजत पदक: श्रेया यादव, गौरवी गुप्ता, समृद्धि ओझा, दिव्यांशी, शिखर वर्मा, परिधि, शिवम वर्मा, अनुराग, गौर आर्यन, गौण आर्यन गुप्ता, स्वाति निषाद, अंशु यादव एवं अनमोल।कांस्य पदक: दिश्या सिंह, आरवी जायसवाल, शिशिर चौधरी एवं दीपक।