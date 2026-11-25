Azamgarh News: 11 हजार वोल्ट लाइन के करंट से वृद्ध की मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:52 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:52 AM IST
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निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिहा-असूरायन में सोमवार सुबह करंट लगने से गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बेलवारपार गांव निवासी शिवराम यादव (62) मौत हो गई। वह अपने मकान की छत पर लगी झालर उतार रहे थे, तभी 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन की चपेट में आ गए।
शिवराम यादव फरिहा-असूरायन में मकान बनाकर रहते थे। झालर उतारते समय उनके हाथ में मौजूद झाड़ू में लगी लोहे की छड़ ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन से छू गई।
उच्च क्षमता की विद्युत लाइन की चपेट में आते ही वह गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शिवराम यादव के तीन विवाहित पुत्र हैं, जो रोजी-रोटी के लिए घर से बाहर रहते हैं। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।
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मोहम्मदपुर उपखंड के जेई विनय मौर्य ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि इसमें बिजली विभाग की कोई गलती नहीं है, क्योंकि लोग हद से बढ़कर मकान बना लेते हैं।
यदि मकान के ऊपर या बगल से उच्च वोल्टेज तार गुजर रहा है, तो विभाग ने उस पर प्लास्टिक की पाइप क्यों नहीं लगवाई। लोगों का कहना है कि विभाग मौत के बाद सीधे पल्ला झाड़ रहा है।
परिवार के लोग शिवराम यादव के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। निजामाबाद थाना प्रभारी आरके सिंह ने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।
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शिवराम यादव फरिहा-असूरायन में मकान बनाकर रहते थे। झालर उतारते समय उनके हाथ में मौजूद झाड़ू में लगी लोहे की छड़ ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन से छू गई।
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उच्च क्षमता की विद्युत लाइन की चपेट में आते ही वह गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शिवराम यादव के तीन विवाहित पुत्र हैं, जो रोजी-रोटी के लिए घर से बाहर रहते हैं। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।
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मोहम्मदपुर उपखंड के जेई विनय मौर्य ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि इसमें बिजली विभाग की कोई गलती नहीं है, क्योंकि लोग हद से बढ़कर मकान बना लेते हैं।
यदि मकान के ऊपर या बगल से उच्च वोल्टेज तार गुजर रहा है, तो विभाग ने उस पर प्लास्टिक की पाइप क्यों नहीं लगवाई। लोगों का कहना है कि विभाग मौत के बाद सीधे पल्ला झाड़ रहा है।
परिवार के लोग शिवराम यादव के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। निजामाबाद थाना प्रभारी आरके सिंह ने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।