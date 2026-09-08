Azamgarh News: सिटी स्टेशन का दर्जा दिलाने की मांग, धरना जारी

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प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन के समुचित विकास, प्रमुख ट्रेनों के ठहराव और यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि शहर के नजदीक होने के बावजूद सराय रानी स्टेशन अपेक्षित सुविधाओं से वंचित है।स्टेशन को सिटी स्टेशन का दर्जा मिलने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहर के लोगों को भी आवागमन में सहूलियत होगी। धरने के दौरान बैठक कर आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रदर्शन में अजय सैनी, अमरजीत यादव, सरोज चौरसिया, बबलू पटवा, रामाश्रय शर्मा, संतोष यादव, रवि यादव और सुभाष जायसवाल आदि शामिल रहे। संवाद