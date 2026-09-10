Azamgarh News: मुंबई में करंट से झुलसे युवक की मौत

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शनिवार को काम के दौरान वह 11 हजार वोल्ट के करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया था। अस्पताल में उपचार के दौरान सोमवार देर शाम उसकी मौत हो गई।मृतक के पिता शिवकुमार राम ने बताया कि प्रदीप महाराष्ट्र में ठेकेदार के साथ बिजली का काम करता था। शनिवार को काम के दौरान वह हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। गंभीर रूप से झुलसने के बाद उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया।हालत गंभीर होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका और सोमवार देर शाम उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद परिजन और रिश्तेदार एंबुलेंस से शव को पैतृक गांव लेकर रवाना हुए। ग्राम प्रधान अरविंद कुमार ने बताया कि मंगलवार देर रात तक शव के गांव पहुंचने की उम्मीद है।