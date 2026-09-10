Azamgarh News: पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर धनउगाही का आरोप, कंप्यूटर ऑपरेटर निलंबित

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एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर पर दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर उगाही की मांग करने के आरोप हैं। विभागीय कार्रवाई के दौरान आरोपों की जांच की जाएगी और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने स्पष्ट किया है कि पुलिसकर्मियों द्वारा कर्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा किसी भी तरह का भ्रष्ट आचरण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा।