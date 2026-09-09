नाव से स्कूल जाने को बच्चे मजबूर: 1500 बच्चों की पढ़ाई पर संकट, साइकिल लेकर नाव से आते-जाते हैं 20-25 छात्र

12 सेंटीमीटर बढ़कर 72.07 मीटर पहुंचा, डिघिया नाले में भी आठ सेमी की वृद्धि

लाटघाट। सरयू के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण बदरहुआ और डिघिया नालों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। बुधवार को बदरहुआ नाले का जलस्तर मंगलवार शाम चार बजे के 71.95 मीटर से 12 सेंटीमीटर बढ़कर 72.07 मीटर पहुंच गया। वहीं डिघिया नाले का जलस्तर भी 71.21 मीटर से आठ सेंटीमीटर बढ़कर 71.29 मीटर हो गया। बदरहुआ नाले का खतरा बिंदु 71.68 मीटर निर्धारित है।



बुधवार को जलस्तर 72.07 मीटर दर्ज होने से यह खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। नाले का न्यूनतम जलस्तर 70.25 मीटर और अधिकतम 73.52 मीटर है। इसी तरह डिघिया नाले का खतरा बिंदु 70.40 मीटर है और बुधवार को जलस्तर 71.29 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 89 सेंटीमीटर ऊपर है। इसका न्यूनतम जलस्तर 68.90 मीटर और अधिकतम 72.59 मीटर है।