मासूम के सिर से उठा मां का साया: फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव, सुबह का मंजर देख दहल गया पूरा परिवार

आजमगढ़ जिले के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के तियरा गांव में शुक्रवार सुबह 27 वर्षीय विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी अखिलेश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की पहचान तनु सिंह पत्नी अनिकेश सिंह के रूप में हुई है।

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परिजनों के अनुसार सुबह नींद से उठने के बाद घर के लोगों ने तनु का शव फंदे से लटका देखा। जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोग भी तियरा गांव पहुंच गए। तनु मूल रूप से पियरिया, बलिया की रहने वाली थी। जून 2023 में उसका विवाह तियरा गांव निवासी अनिकेश सिंह के साथ हुआ था। पति परदेश में रहकर काम करते हैं। तनु घर पर बुजुर्ग सास-ससुर और करीब ढाई साल के बच्चे के साथ रहती थी।पुलिस के अनुसार अभी तक किसी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है।