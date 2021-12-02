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Azamgarh News: बदलती जीवनशैली से बढ़ रहा बीपी और शुगर का खतरा

Tue, 03 Nov 2026 12:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:02 AM IST
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Changing lifestyle is increasing the risk of BP and sugar
बदलती जीवनशैली लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। शारीरिक श्रम में कमी, मानसिक तनाव और खानपान की अनियमितता के चलते ब्लड प्रेशर (बीपी) और मधुमेह का खतरा बढ़ रहा है।
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पहले जहां इन बीमारियों को बढ़ती उम्र से जोड़कर देखा जाता था, वहीं अब कम उम्र के लोगों में भी इनके लक्षण सामने आने लगे हैं। चिकित्सकों के अनुसार, फास्ट फूड और जंक फूड का अधिक सेवन, असंतुलित आहार, व्यायाम की कमी और तनाव इसके प्रमुख कारक हैं।
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मंडलीय जिला अस्पताल के प्रभारी एसआईसी डॉ. रामकेवल ने बताया कि अस्पताल की ओपीडी में विभिन्न बीमारियों के प्रतिदिन 1200 से 1300 मरीज पहुंचते हैं। जांच के बाद इनमें से 80 से 90 मरीजों में बीपी और शुगर की समस्या पाई जाती है।
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दवा के साथ मरीजों को एहतियात बरतने की भी सलाह दी जाती है। उन्होंने बताया कि समय रहते इन बीमारियों की पहचान और नियमित जांच से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है।
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बचाव के उपाय-
प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या हल्का व्यायाम करें।
हरी सब्जियां, फल, दाल और साबुत अनाज को भोजन में शामिल करें।
अधिक नमक, मीठे पेय पदार्थ और मिठाइयों के सेवन से बचें।
तली-भुनी चीजों और जंक फूड का सेवन सीमित करें।
तनाव से बचें, पर्याप्त नींद लें और दिन चर्चा में योग को शामिल करें।
समय-समय पर ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच कराएं।
कोई समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
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