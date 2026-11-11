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आजमगढ़: रोटावेटर ने किसान के कई टुकड़े किए, ट्रैक्टर पर चढ़ने के दौरान हादसा; टुकड़ों को पुलिस ने निकलवाया

Wed, 11 Nov 2026 07:20 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 11 Nov 2026 07:20 PM IST
सार

खेत की जुताई के दौरान रोटावेटर की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि ट्रैक्टर पर चढ़ने के दौरान किसान नीचे गिर गया और रोटावेटर में फंस गया। हादसे में उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए। पुलिस ने रोटावेटर में फंसे शव के टुकड़े निकलवाए। घटना से परिवार में मातम है।

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Azamgarh rotavator dismembered farmer accident occurred attempting climb onto tractor police recovered body
रोटावेटर से किसान की मौत। - फोटो : संवाद

विस्तार
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आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के सोहराभार गांव में बीती रात खेत की जुताई के दौरान रोटावेटर की चपेट में आने से 59 वर्षीय किसान मोहम्मद जाफर खान की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि किसान का शरीर रोटावेटर में फंसकर कई टुकड़ों में बिखर गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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सोहराभार गांव निवासी मोहम्मद जाफर खान गांव के ही संतोष का खेत अधिया-बटाई पर लेकर गेहूं की बुवाई के लिए तैयार करा रहे थे। मंगलवार रात करीब 10.30 बजे ट्रैक्टर चालक जयसिंह खेत में रोटावेटर चला रहा था। इसी दौरान जाफर ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए पीछे से पहुंचे।
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वह जैसे ही ट्रैक्टर पर चढ़े, अचानक नीचे गिर गए और चलते रोटावेटर की चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा कि जाफर का शरीर रोटावेटर में फंसा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव के टुकड़ों को बाहर निकलवाकर तिरपाल में एकत्र किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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परिजनों में मचा कोहराम

घटना की सूचना सोहराभार निवासी अखिलेश सिंह ने पुलिस को दी थी। हादसे की भयावहता देखकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के रोंगटे खड़े हो गए। किसान की मौत से पूरे गांव में मातम छा गया। मृतक के दो पुत्र और एक पुत्री हैं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

थानाध्यक्ष रौनापार सुनील कुमार दुबे ने बताया कि सूचना के आधार पर इत्तफाकिया दर्ज (आकस्मिक घटना) कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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