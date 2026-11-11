आजमगढ़: रोटावेटर ने किसान के कई टुकड़े किए, ट्रैक्टर पर चढ़ने के दौरान हादसा; टुकड़ों को पुलिस ने निकलवाया

आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के सोहराभार गांव में बीती रात खेत की जुताई के दौरान रोटावेटर की चपेट में आने से 59 वर्षीय किसान मोहम्मद जाफर खान की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि किसान का शरीर रोटावेटर में फंसकर कई टुकड़ों में बिखर गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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सोहराभार गांव निवासी मोहम्मद जाफर खान गांव के ही संतोष का खेत अधिया-बटाई पर लेकर गेहूं की बुवाई के लिए तैयार करा रहे थे। मंगलवार रात करीब 10.30 बजे ट्रैक्टर चालक जयसिंह खेत में रोटावेटर चला रहा था। इसी दौरान जाफर ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए पीछे से पहुंचे। विज्ञापन



वह जैसे ही ट्रैक्टर पर चढ़े, अचानक नीचे गिर गए और चलते रोटावेटर की चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा कि जाफर का शरीर रोटावेटर में फंसा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव के टुकड़ों को बाहर निकलवाकर तिरपाल में एकत्र किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोहराभार गांव निवासी मोहम्मद जाफर खान गांव के ही संतोष का खेत अधिया-बटाई पर लेकर गेहूं की बुवाई के लिए तैयार करा रहे थे। मंगलवार रात करीब 10.30 बजे ट्रैक्टर चालक जयसिंह खेत में रोटावेटर चला रहा था। इसी दौरान जाफर ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए पीछे से पहुंचे।वह जैसे ही ट्रैक्टर पर चढ़े, अचानक नीचे गिर गए और चलते रोटावेटर की चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा कि जाफर का शरीर रोटावेटर में फंसा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव के टुकड़ों को बाहर निकलवाकर तिरपाल में एकत्र किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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