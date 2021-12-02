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Azamgarh News: डीजे बजाने को लेकर पुलिस और पंडाल समिति के सदस्यों में नोकझोंक

Thu, 12 Nov 2026 12:27 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:27 AM IST
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There was a scuffle between the police and the members of the pandal committee over playing the DJ.
निजामाबाद कस्बे में भैया दूज के अवसर पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले के समापन के दूसरे दिन बुधवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर पुलिस और पंडाल समिति के सदस्यों के बीच नोकझोंक हो गई।
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मामला बढ़ने पर समिति के सदस्य निजामाबाद थाने पहुंचे और विसर्जन जुलूस में डीजे बजाने की अनुमति मांगी। समिति के सदस्यों का कहना था कि अन्य स्थानों पर मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाया जा रहा है तो निजामाबाद में इस पर रोक क्यों लगाई जा रही है।
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इस पर थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि डीजे बजाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसकी आवाज निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बातचीत और नोकझोंक होती रही।
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अंत में थाने में बैठक कर 12 साउंड के साथ डीजे बजाने की अनुमति दी गई। इस पर समिति के सदस्यों ने सहमति जताई। इसके बाद श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रालियों पर सवार होकर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाएं विसर्जन के लिए लेकर निकले।

देर रात तक शिवाला घाट पर निर्धारित विसर्जन स्थल पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता रहा। थाना प्रभारी आरके सिंह ने बताया कि समिति के पदाधिकारियों को बुलाकर उन्हें समझाया गया कि वे डीजे खूब बजाएं, लेकिन निर्धारित मानकों के अनुसार ही बजाएं, ताकि अन्य लोगों को परेशानी न हो।
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