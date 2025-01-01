Azamgarh News: सीएचसी में करोड़ों के बीपीएचयू तैयार, मशीनें पहुंचीं फिर भी 72 जांचों का इंतजार

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ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पास में ही सभी प्रकार की जांच की निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर सीएचसी परिसर में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट (बीपीएचयू) बनाने का निर्देश हुआ था।इसमें लोगों को हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, शुगर (ब्लड ग्लूकोज), लिवर, किडनी से जुड़े टेस्ट, मलेरिया, टीबी, डेंगू और अन्य जांच की सुविधा मुहैया कराई जानी है। 25 में से 15 सीएचसी परिसरों में बने बीपीएचयू में स्वास्थ्य विभाग मशीनों से सभी जांचें उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है, लेकिन बुधवार को जब पड़ताल की गई तो कई बीपीएचयू में 72 प्रकार की जांच की सुविधाएं नहीं थीं।अहरौला में सीएचसी में बने ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में दो टेक्नीशियन तैनात हैं। यहां अभी तक मशीन उपलब्ध न होने के कारण किडनी से संबंधित जांच की सुविधा नहीं मिल पा रही है।00केस- 1मशीनों की खराबी से कुछ जांचें प्रभाविततहबरपुर। सीएचसी परिसर में बने बीपीएचयू में हार्मोनल टेस्ट, थायराइड और कुछ विशेष जांचों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मशीनों में आई तकनीकी खराबी के कारण पिछले कुछ दिनों से लिवर फंक्शन टेस्ट (एलएफटी), किडनी फंक्शन टेस्ट (केएफटी) और लिपिड प्रोफाइल जैसी जांचें भी प्रभावित हो रही थीं। चिकित्सा प्रभारी डॉ. सुशील कुमार अग्रहरी ने बताया कि केंद्र पर अभी बायोकेमेस्ट्री से संबंधित जांच की सुविधा उपलब्ध है। संवाद00केस- 2बीपीएचयू में स्टॉफ की कमीअतरौलिया। बीपीएचयू में बीते मार्च माह से संचालन हो रहा है, लेकिन वर्तमान में करीब 45 प्रकार की ही जांच हो पा रही हैं। बीपीएचयू में तीन कर्मचारियों की तैनाती है, जबकि दो कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। इसके चलते मरीजों को निर्धारित सभी 72 प्रकार की जांचों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ जांचें बाहर से करानी पड़ रही हैं। संवाद00केस- 3सिर्फ 38 प्रकार की हो रही जांचेंबरदह। सीएचसी परिसर में बने बीपीएचयू में 72 में से सिर्फ 38 प्रकार की जांच की सुविधा मरीजों को मिल पा रही है। जिन जांचों की सुविधा वहां नहीं मिल पा रही है, उन्हें मरीजों को बाहर से कराना पड़ता है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. सोमेश रंजन मिश्रा ने बताया कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, थोड़ा समय लगेगा। कुछ माह बाद सभी जांच की सुविधाएं एक छत के नीचे मिलने लगेंगी। संवाद00केस- 455 जांचों तक सिमटा बीपीएचयूपवई। सीएचसी में स्थापित ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में 72 प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद जगी थी, लेकिन वर्तमान में महज 55 प्रकार की जांच ही हो पा रही हैं। इससे क्षेत्रवासियों की एक ही छत के नीचे सभी जांच होने की उम्मीद अधूरी रह गई है। 18 प्रकार की जांच उपलब्ध न होने से मरीजों को अब भी बाहर जाना पड़ रहा है। इससे समय और धन दोनों खर्च हो रहे हैं। संवाद00फोटो संख्या- 29जिन जगहों पर बीपीएचयू में स्वास्थ्य विभाग 72 प्रकार की जांच की सुविधा मुहैया कराने का दावा कर रहा है, वहां भी पूरी जांच नहीं हो पा रही है। इसके कारण लोगों को बाहर से जांच कराना पड़ रहा है। -शारदा देवी,00फोटो संख्या- 30मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की जांचें नहीं मिल पा रही हैं। कहीं कर्मचारी की कमी है तो कहीं मशीन ही खराब है। लोगों को निजी सेंटरों पर जांच कराना पड़ रहा है। -शुभम राय,00जिन जगहों पर बीपीएचयू तैयार है, वहां मशीनें लग चुकी हैं। मरीजों को सभी प्रकार की जांच की सुविधा मिल रही है। पल्हनी, बिलरियागंज, महराजगंज आदि जगहों पर रोजाना 100 से अधिक लोगों की जांचें हो रही हैं। कुछ सीएचसी में जांच मशीनों को रखवाया गया है। जहां मशीनें नहीं आई हैं, वहां एक माह के भीतर आ जाएंगी। -डॉ. उमाशरण पांडेय, एसीएमओ।