आजमगढ़ में दिग्गजों का जमावड़ा: आद्या प्रसाद राय की पुण्यतिथि पर पहुंचे पंकज चौधरी, अखिलोश यादव पर साधा निशाना

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आजमगढ़ में दुर्वासा धाम में भाजपा के प्रदेश मंत्री सहजानंद राय के पिता स्वर्गीय आद्या प्रसाद राय की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय आद्या प्रसाद राय को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। विज्ञापन



पंकज चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव हताशा में हैं और इसी कारण इस तरह के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एआई के माध्यम से तैयार किए गए वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरे साधु-संत समाज को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति का खामियाजा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। विज्ञापन

काशी, अयोध्या और मथुरा आस्था के केंद्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्माष्टमी पर मथुरा दौरे को लेकर सपा की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर पंकज चौधरी ने कहा कि काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। मुख्यमंत्री पहले भी जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा जाते रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर जाना आस्था और परंपरा का विषय है, इसे राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मठ-मंदिर भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं। भाजपा सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है।



विपक्ष पर सनातन विरोधी होने का आरोप

पंकज चौधरी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ काम किया है। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे दलों को सत्ता से बाहर कर अपना जवाब दे चुकी है। देश की जनता अपनी संस्कृति और धार्मिक आस्था के प्रति जागरूक है और समय आने पर मत के माध्यम से जवाब देती है।