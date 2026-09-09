आजमगढ़: गोवंश के अवशेष मिलने की घटना का 24 घंटे में खुलासा, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार
आजमगढ़ जिले में गोवंश के अवशेष मिलने की घटना का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से तमंचा-कारतूस समेत वध में प्रयुक्त सामान बरामद किया गया।
विस्तार
आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के सदरपुर (शाहपुर) गांव में कुंवर नदी के किनारे खेत में प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिलने की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया है। बुधवार रात पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से .315 बोर का तमंचा, कारतूस समेत गोवंश वध में प्रयुक्त चापड़, दो चाकू और लकड़ी का ठीहा बरामद किया गया।
क्या है पूरा मामला
सीओ फूलपुर किरण पाल सिंह ने बताया कि आठ सितंबर को सदरपुर (शाहपुर) में कुंवर नदी के किनारे खेत में दो प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिले थे। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पशु चिकित्साधिकारी ने अवशेषों का परीक्षण कर आवश्यक नमूने सुरक्षित किए। मामले में अज्ञात के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी।
बुधवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि घटना में शामिल कुछ लोग वध में प्रयुक्त हथियार लेकर सदरपुर से कादनपट्टी की ओर जा रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार चौबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही चार आरोपी भागने लगे। इनमें तीन आरोपी अंधेरे और खेतों का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि एक को पुलिस ने घेर लिया।
घिरने के बाद आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग की। चेतावनी देने के बावजूद दोबारा फायरिंग का प्रयास करने पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी। घायल आरोपी की पहचान मो. साबिर पुत्र स्व. शकील निवासी शाहपुर (सदरपुर), थाना सरायमीर के रूप में हुई। उसकी उम्र करीब 28 वर्ष है।
पुलिस ने आरोपी के पास से एक देशी तमंचा .315 बोर, एक कारतूस, एक चापड़, दो छुरे और लकड़ी का गोलाकार ठीहा बरामद किया। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से खूनआलूदा व सादी मिट्टी, हैंड स्वाब सहित अन्य फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आठ सितंबर को उसने अपने साथी सैफ, आजम उर्फ पप्पू और असजद के साथ मिलकर कुंवर नदी किनारे खेत में गोवंश वध किया था। उसके अनुसार घटना में प्रयुक्त चापड़, चाकू और लकड़ी का ठीहा भी वे लोग मौके पर लेकर गए थे। पुलिस फरार तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है।