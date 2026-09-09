25 हजार का इनामी गिरफ्तार: टेंपो में सवारी बनकर महिलाओं के बैग काटता था, चार माह से भागा फिर रहा था आरोपी

दो चोरी के मामलों में भी सामने आई थी संलिप्तता

थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि 23 जून 2024 को भंवरनाथ से दोहरीघाट जा रही महिला का टेंपो में बैग चोरी हो गया था। बैग में सोने के जेवरात रखे थे। मामले में जीयनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान सलटू राम समेत अन्य की संलिप्तता सामने आने पर संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की गई और आरोपपत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। सात अक्तूबर 2024 को हाफिजपुर चौराहे से जीयनपुर जा रही महिला के झोले की चेन काटकर जेवरात चोरी किए गए थे।



इस मामले में भी विवेचना के दौरान सलटू राम समेत अन्य की संलिप्तता सामने आई थी। इन आपराधिक गतिविधियों के आधार पर सलटू राम समेत अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। सलटू राम के खिलाफ जीयनपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है। वह मामले में लगातार फरार था। गिरफ्तारी न होने पर पुलिस अधीक्षक ने उस पर 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया था।