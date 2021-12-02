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इस परीक्षा में कला, विज्ञान, वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान संकाय के स्नातक एवं परास्नातक स्तर के पंजीकृत विद्यार्थी शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीव कुमार ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ‘भारत बौद्धिक्स 2.0’ केवल एक प्रतियोगिता नहीं है। यह युवाओं को देश की वैज्ञानिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है।उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुरूप विद्यार्थियों को अपनी जड़ों से जुड़कर आधुनिक चुनौतियों का भारतीय दृष्टिकोण से समाधान तलाशना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल होने की अपील की।परीक्षा नियंत्रक आनंद कुमार मौर्य ने बताया कि परीक्षा को नकलविहीन, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर निगरानी की व्यवस्था की गई है। केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नोडल अधिकारी देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि आजमगढ़ जिले में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मऊ जिले में चार परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले अपने निर्धारित केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। उन्हें अपने साथ वैध पहचान पत्र लाना होगा। परीक्षा संपन्न होने के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया तीन चरणों में अपनाई जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। इसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर मेधावी प्रतिभागियों का चयन कर उन्हें आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।