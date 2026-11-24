रानी की सराय थाना क्षेत्र के अनौरा गांव में सोमवार देर रात पारिवारिक विवाद के बाद 23 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। मंगलवार भोर में करीब तीन बजे परिवार के लोगों को घटना की जानकारी हुई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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मृतक की पहचान अनौरा गांव निवासी अजीत कुमार के रूप में हुई है। वह स्व. रामसमुझ कुमार का पुत्र था और इंटरमीडिएट का छात्र था। परिवार में वह तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था।परिजनों के अनुसार, सोमवार रात परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद अजीत अपने कमरे में चला गया। मंगलवार भोर में परिवार के लोगों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद घर में मातम छा गया।सूचना मिलने पर रानी की सराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया।थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।