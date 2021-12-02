Azamgarh News: आजाद समाज पार्टी ने अंबेडकर पार्क में दिया धरना

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ज्ञापन में गोंडा और अयोध्या में हुई हत्याओं, बाराबंकी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हुए कथित हमले, पंचायत सहायकों की मांगों और 68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी प्रकरण सहित चार सूत्रीय मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की।जिलाध्यक्ष धर्मवीर भारती की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि गोंडा में विनोद साहनी और रमेश कोरी तथा अयोध्या में राम लगन मौर्य की हत्याओं के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे चंद्रशेखर आजाद के काफिले को 13 सितंबर को बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के बुढ़वल में रोके जाने के बाद पथराव और हिंसक हमले की शिकायत सामने आई थी।पार्टी ने दावा किया कि इस घटना में कई कार्यकर्ता घायल हुए और वाहनों को नुकसान पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।इस दौरान एडवोकेट शेषनाथ राव (जिला अध्यक्ष, भीम आर्मी), एडवोकेट संजय कुमार (जिला संयोजक, एएसडीके आजमगढ़), एडवोकेट एके आनंद (मंडल प्रभारी भाईचारा, मंडल आजमगढ़), एडवोकेट सहिलेश कुमार (जिला उपाध्यक्ष, एएसपी), जनार्दन एडवोकेट सहित सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।