फर्जी दानपत्र का आरोप: मदरसे की मान्यता निलंबित करने पर रोक, जवाब दाखिल करने के आदेश; चार सप्ताह का अल्टीमेटम

प्रबंध समिति की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2010 में जब मदरसे को अनुदान पर लेने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी ने मदरसे का भौतिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद ही मदरसे को अनुदान पर लिए जाने की संस्तुति की गई थी। अधिवक्ता का तर्क था कि इसके बावजूद वर्तमान में बिना किसी स्थलीय निरीक्षण के मान्यता निलंबित कर दी गई।



फर्जी दानपत्र के आरोप पर अदालत ने फिलहाल कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दानपत्र वैध है या अवैध, इस पर बाद में विचार किया जाएगा। मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने रजिस्ट्रार मदरसा परिषद के 20 अगस्त के निलंबन आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। अदालत ने विपक्षी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।